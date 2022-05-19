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В Турции назвали расширение НАТО «игрой» США

Hürriyet: включая Швецию и Финляндию в состав НАТО, США хотят развязать войну с Россией

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США желают спровоцировать военный конфликт с Россией, включая Швецию и Финляндию в состав НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Недим Шенер в турецкой газете Hürriyet.

Он утверждает, что Вашингтон преследует цель расширить свою глобальную гегемонию и сферу влияния НАТО. «Если Турция скажет "нет" и наложит вето на членство двух стран в НАТО, она сделает важный шаг для всего мира, особенно для Швеции и Финляндии», — отметил журналист.

Шенер добавил, что Анкара, выступив против расширения альянса, способна испортить игру США с провокацией Москвы.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против членства стран-абитуриентов в НАТО. Позднее в Анкаре согласились поставить подпись под документом при ряде условий. Так Анкара хочет вернуть членство в программе поставок новейших истребителей F-35, будет требовать снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400. Кроме того, Турция потребовала от Финляндии и Швеции публичного осуждения не только Рабочей партии Курдистана, но и связанных с ней организаций, которые Турция считает террористическими.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года.

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Марина Совина
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