Кремль объявил о нуждающейся в «Северном потоке-2» Европе

Дмитрий Песков объявил о нуждающейся в «Северном потоке-2» Европе

Европа будет нуждаться в газопроводе «Северный поток-2», объявили в Кремле. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила», — констатировал он. Вместе с тем Песков признал, что в нынешних условиях надежд на запуск проекта нет, «учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии».

Ранее в мае официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн объявила, что «Северный поток-2» «фактически умер». Реализацию проекта приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ряд стран выступили с жесткой критикой такого решения и ввели несколько пакетов санкций против Москвы.

В начале мая «Газпром» объявил о намерении использовать «Северный поток-2» для газификации российских территорий. При этом компания предупредила, что если Германия все же захочет запустить газопровод в эксплуатацию, то включение второй ветки состоится не раньше 2028 года.

Подобные планы назвали неоднозначными. Как говорил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, разворот потоков газа, предназначенных для европейских потребителей, не имеет смысла в связи со слабым потенциалом газификации Ленинградской области.