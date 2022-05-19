Нурмагомедов ответил на предложение бывшего чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов согласен на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в Бразилии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение команды Чарльза Оливейры провести поединок с Исламом Махачевым в Бразилии. Он прокомментировал возможный бой в эфире ESPN.

33-летний Нурмагомедов признался, что готов на уступки и не видит проблемы в том, чтобы поединок между Махачевым и Оливейрой состоялся на родине бразильца. «Мы готовы и на Сан-Паулу или на Рио-де-Жанейро, никаких проблем. Можем прибыть за две недели до турнира, вместе с командой», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Махачев требовал титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Российский спортсмен заявил, что готов на бой против бывшего чемпиона организации в легком весе Оливейры.

В свою очередь, тренер бразильского бойца Диего Лима обратился к Нурмагомедову и заявил о желании провести поединок между его подопечным и Махачевым в Бразилии. Он подчеркнул, что рассчитывает на титульный бой.

Оливейра утратил пояс из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи. Выступая уже в качестве экс-чемпиона, он победил американца, сохранив шансы на возвращение титула.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. В своем последнем бою россиянин нокаутировал американца Бобби Грина.