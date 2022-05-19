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Матвиенко предложила установить советские памятники на границах с Прибалтикой

Матвиенко предложила забрать советские памятники из Прибалтики и установить их на границе

Фото: РИА Новости

Россия должна забрать советские памятники из стран Прибалтики, если их власти примут окончательное решение о сносе. Об этом «Известиям» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом, уточнила она, их нужно не везти в Москву или регионы, а установить их на границе с этими странами. Тем самым, пояснила политик, это позволит людям, для которых памятники являются святынями, отдавать дань памяти, просто переходя границу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с призывом снести в стране «красноармейские» памятники. «Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть. Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — заявила она.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Латвии вакханалией.

Марина Совина
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