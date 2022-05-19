Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль высказался о будущем занятых ВС России украинских территорий

Песков: без воли жителей занятых ВС РФ украинских территорий ничего делаться не может

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Без выражения воли жителей занятых Вооруженными силами (ВС) России украинских территорий ничего делаться не может. Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс посоветовал жителям юга Украины перестать опасаться возвращения бойцов ВСУ. Он заверил, что российская армия не уйдет с освобожденных территорий, поэтому местному населению не стоит доверять «украинской пропаганде».

14 мая депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией.
«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на призыв ООН открыть доступ к портам Украины
Замкомандиру нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде
Россияне пожаловались на невозможность вывезти из страны один продукт
Цыпкин назвал русского человека представителем другого мира
Российский стилист перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов
Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ
Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России
Россиянам предложат новые бюджетные перелеты по стране
Командир спецотряда «Ахмат» рассказал о войске Иисуса и битве против сатанистов
Психолог перечислила пять главных признаков брачного афериста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.