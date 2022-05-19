Кремль высказался о будущем занятых ВС России украинских территорий

Песков: без воли жителей занятых ВС РФ украинских территорий ничего делаться не может

Без выражения воли жителей занятых Вооруженными силами (ВС) России украинских территорий ничего делаться не может. Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс посоветовал жителям юга Украины перестать опасаться возвращения бойцов ВСУ. Он заверил, что российская армия не уйдет с освобожденных территорий, поэтому местному населению не стоит доверять «украинской пропаганде».

14 мая депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией.

«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — подчеркнул он.