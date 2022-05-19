В Сочи появится единственный в России лабиринт из роз

В старейшем городском парке Сочи высадят более пяти тысяч цветов к летнему сезону

В старейшем городском парке Сочи «Ривьере» начали восстанавливать розарий. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Так, в рамках подготовки к летнему туристическому сезону в нем появится единственный в России лабиринт из роз — в парке высадят самые благоухающие сорта, привезенные из разных стран.

Всего планируется посадить более пяти тысяч цветов 28 различных сортов. Высота кустов будет достигать почти двух метров. Отмечается, что это первая полномасштабная реконструкция розария за последние 50 лет.

«Также должна появится и ночная подсветка. Должно быть больше архитектурных объектов и точек притяжения. Для горожан организованы кинотеатры под открытым небом, чтобы люди выходили из квартир на свежий воздух», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее в мае в Национальном музее Северной Осетии открылась выставка цветов — уже десять лет подряд мероприятие проводит клуб цветоводов-любителей. В этом году коллекцию дополнили и представители суккулентов — кактусы, алое, а также гестерии.