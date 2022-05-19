«Ростех» предложил российским авиакомпаниям свою систему бронирования билетов
Госкорпорация «Ростех» заявила о готовности перевести российские авиакомпании на свою систему бронирования авиабилетов в случае введения санкций. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в компании предложили перевозчикам перейти на резервный вариант системы с экстренным подключением к сервису в течение 24 часов. «Технологически мы полностью к этому готовы. Коллапса отрасли не будет», — отметили в «Ростехе».
В корпорации также предположили, что зарубежные системы могут досрочно прекратить свои обязательства и одномоментно отключить отечественных перевозчиков от своих ресурсов.
Ранее авиакомпания S7 Airlines сообщила о переходе на российскую систему бронирования билетов с октября 2022 года. По итогам внутреннего тендера перевозчик выбрал отечественную систему ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву).