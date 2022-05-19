Шольц прокомментировал лишение бывшего канцлера Шредера привелегий

Олаф Шольц назвал логичным лишение бывшего канцлера Шредера привелегий за связи с Россией

Глава правительства Германии Олаф Шольц приветствовал решение бундестага лишить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера части привилегий за его связи с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Шольца в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Решение Бундестага в отношении бывшего канцлера является логичным и поэтому будет реализовано», — заявил Шольц.

По мнению канцлера, такое решение сейчас необходимо. «Я не думаю, что нужно больше», — посчитал он. Вместе с тем политик высказал мнение, что «было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов».

16 мая Бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Комитет решил остановить государственное финансирование бюро экс-канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Однако Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ из-за его деловых и политических связей с Россией. Большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера.

Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.