В Windows 11 добавили поиск на рабочий стол

The Verge: на рабочем столе Windows 11 появится функция поиска в интернете

Microsoft начала тестировать отдельный виджет для функции поиска на рабочем столе Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Соответствующую опцию заметили авторы медиа. По их словам, новое окно с функцией поиска появилось на рабочем столе ряда пользователей очередной бета-версии Windows 11. Добавленное окно позволяет находить определенную информацию в интернете, не открывая браузера. При желании окно можно скрыть с помощью настроек системы.

«Это полезная функция? Для кого-то — наверное, а для кого-то нет», — отметили специалисты. По их словам, некоторым пользователям Windows 11 может быть полезно узнать определенную информацию из сети сразу после запуска компьютера. Однако владельцам ноутбуков, у которых зачастую браузер с поисковой строкой открыт постоянно, будет неудобно сворачивать программы и переходить на рабочий стол.

По мнению журналистов, таким образом Microsoft привлекает внимание к функции виджетов в ОС. Также добавление поисковой строки будет мотивировать обладателей ПК на Windows 11 чаще пользоваться фирменным поисковиком Bing. Сроки появления новой опции в публичных версиях операционной системы неизвестны.

В начале февраля бывший сотрудник Microsoft рассказал, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11. По словам специалиста, рост производительности будет небольшим, но в долгосрочной перспективе это поможет ускорить ОС.