В Windows 11 добавили поиск на рабочий стол
Microsoft начала тестировать отдельный виджет для функции поиска на рабочем столе Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.
Соответствующую опцию заметили авторы медиа. По их словам, новое окно с функцией поиска появилось на рабочем столе ряда пользователей очередной бета-версии Windows 11. Добавленное окно позволяет находить определенную информацию в интернете, не открывая браузера. При желании окно можно скрыть с помощью настроек системы.
«Это полезная функция? Для кого-то — наверное, а для кого-то нет», — отметили специалисты. По их словам, некоторым пользователям Windows 11 может быть полезно узнать определенную информацию из сети сразу после запуска компьютера. Однако владельцам ноутбуков, у которых зачастую браузер с поисковой строкой открыт постоянно, будет неудобно сворачивать программы и переходить на рабочий стол.
По мнению журналистов, таким образом Microsoft привлекает внимание к функции виджетов в ОС. Также добавление поисковой строки будет мотивировать обладателей ПК на Windows 11 чаще пользоваться фирменным поисковиком Bing. Сроки появления новой опции в публичных версиях операционной системы неизвестны.
В начале февраля бывший сотрудник Microsoft рассказал, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11. По словам специалиста, рост производительности будет небольшим, но в долгосрочной перспективе это поможет ускорить ОС.