Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван способ содержать кухонные шкафы в чистоте с помощью газеты

The Sun: с помощью газет можно спасти кухонные шкафы от пыли

Кадр: @mama_mila_ / TikTok

Блогер Шантель Мила назвала способ содержать кухонные шкафы в чистоте и не допустить на них скопления пыли с помощью газеты. На лайфхак, который она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, обратило внимание издание The Sun.

Девушка показала, что можно спасти гарнитур от пыли, расстелив на нем сверху старые ненужные газеты. Тогда пыль будет оседать на газетах, и их можно будет убрать и выбросить, не протирая верхнюю поверхность гарнитура.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Также в новом видео Шантель порекомендовала пользоваться офисными органайзерами для папок для хранения крышек от сковородок и кастрюль.

Ранее был назван лайфхак для отчистки унитаза от налета. Для этого рекомендуют использовать ершик с пемзой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»
Путин примет решение по индексации соцвыплат
Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области
На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе
Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей
В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм
Россия решила выслать пять португальских дипломатов
В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.