В Швеции рекомендовали отказаться от контрактов с российскими спортсменами

Шведская ассоциация бенди рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с россиянами

Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с россиянами. Об этом сообщает газета Ttela со ссылкой на Radiosporten.

«Мы поручили нашему генеральному секретарю подготовить текст, содержащий настоятельную рекомендацию не подписывать никаких новых соглашений с российскими игроками», — заявил председатель организации Пер-Андерс Густафссон. Он подчеркнул, что решение не коснется игроков, у которых имеются действующие контракты с командами.

1 марта Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла из Сыктывкара чемпионат мира по бенди 2022 года. Перед этим от участия в турнире отказались сборные Швеции и Финляндии. Россия также лишилась чемпионата мира среди юниоров, который должен был пройти в Кемерово.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.