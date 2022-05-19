Двухлетняя девочка заразилась кишечной инфекцией на отдыхе в Турции и умерла

Двухлетняя девочка умерла после заражения патогенной кишечной палочкой в отеле Антальи

Двухлетняя девочка из Великобритании умерла, заразившись опасной кишечной инфекцией во время семейного путешествия в Турцию. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, Элли Бирчалл (Allie Birchall) отдыхала в роскошном спа-отеле в Анталье вместе с семьей. В один из дней ребенок заболел бактериальной инфекцией.

После возвращения домой девочку положили в больницу, где у нее диагностировали патогенную кишечную палочку Escherichia coli, которая спровоцировала смертельно опасное заражение крови.

Спустя некоторое время состояние Элли ухудшилось, и родители приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения.

Ранее в апреле отдохнувшая в Шарм-эш-Шейхе россиянка предупредила о высоких рисках отравления в отелях. По ее словам, в Египте очень легко заразиться инфекцией через обычную водопроводную воду, поэтому даже для чистки зубов она призвала использовать только воду из пластиковых бутылок.