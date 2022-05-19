Отоларинголог предупредил о потере слуха после шума в ушах

Врач Иван Лесков: шум в ушах может быть признаком начавшейся потери слуха

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал о шуме в ушах, свидетельствующем об отмирании слухового нерва. Его слова приводит издание URA.RU.

По его словам, шум в ушах может появиться из-за того, что слуховой нерв перестает получать раздражение и начинает генерировать его сам. «Это тот самый ушной шум, с которым все борются. Как правило, у 15-20 процентов взрослого населения старше 40 лет такой шум есть. Он сигнализирует о начавшейся потере слуха по сенсоневральному типу. Нерв умирает», — сказал Лесков, указав на то, что нерв может не умереть до конца, но шум в любом случае свидетельствует о серьезном неблагополучии.

Срок от появления шума в ушах до полной потери слуха может быть разным, и в какой-то момент к шуму присоединится чувствительность к громким звукам, добавляет Лесков. «Потеря слуха может длиться весь остаток жизни, просто со временем к ушному шуму начинает присоединяться ФУНГ — феномен ускоренного нарастания громкости. Это когда мы не воспринимаем звуки нормальной мощности, но звук повышенной мощности вызывают у нас такой же дискомфорт, как у человека, который слышит нормально», — предупредил отоларинголог.

Для лечения отмирающего нерва, продолжил Лесков, есть слуховые аппараты. «Современный слуховой аппарат способен работать, как наушники с шумоподавлением, то есть он может помогать слышать, но при этом подавлять ушной шум», — констатировал он.

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