Объявление на двери ресторана растрогало пользователей сети

Пользователь Reddit растрогал сеть фотографией объявления о свадьбе на двери ресторана

Пользователь Reddit поделился фотографией необычного объявления, которое он увидел на двери ресторана. За несколько часов с момента публикации пост мужчины набрал 16,4 тысячи лайков и десятки комментариев.

В записке говорится о том, что ресторан будет закрыт в субботу, 18 июня, потому что двое его сотрудников собираются в этот день сыграть свадьбу. «Наша команда хочет взять выходной, чтобы отметить этот важный праздник с ними. Заранее приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть у наших клиентов. Мы откроемся в воскресенье в 11 часов утра», — гласит текст объявления.

Многих пользователей сети растрогало содержание записки. «Этот ресторан, наверное, является лучшим местом для работы, раз сотрудники готовы закрыться на один день, чтобы отпраздновать важное событие!», «О, это потрясающе! Поздравляю их!», «Обычно я никогда не улыбаюсь, когда вижу подобные объявления, но именно это заставило меня улыбнуться», — написали комментаторы.

Еще один юзер усомнился в том, что сотрудники ресторана смогут выйти в воскресенье утром. «Если свадьба пройдет хорошо, то никто вообще не захочет открывать заведение в воскресенье», — заявил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией, которую сделал курьер, доставивший посылки его родственникам. На снимке он запечатлел домашнее животное клиентов. В подписи к кадру он указал, что доставил заказ одному из членов семьи.