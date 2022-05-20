В Англии обнаружили редкий каменный круг для древних ритуалов

Археологи графства Корнуолл обнаружили каменный круг при раскопках древнего хенджа

Археологи обнаружили в английском графстве Корнуолл каменный круг, который располагается в месте древних ритуалов Кастилли-Хендж недалеко от города Бодмин. О редком открытии сообщает издание The Guardian.

Зимой 2021-2022 годов добровольцы во главе с Археологическим отделом Корнуолла очистили участок от кустарников и другой растительности, угрожавшей сохранности хенджа. Это позволило специалистам провести первые подробные топографические и геофизические исследования постройки.

Хенджем называют тип доисторического сооружения, который по форме представляет собой круглую или овальную площадку, окруженную земляным валом. На месте раскопок специалисты обнаружили семь ям, расположенных в форме кривой подковы. По мнению археологов, углубления могли образовывать полный круг, однако состояние грунта не позволило собрать достаточно данных о северной стороне внутренней части постройки. Часть камней, которые вертикально стояли в ямах Кастилли-Хенджа, была перенесена в другое место, а другие были опрокинуты лицевой стороной вниз.

По оценкам, Кастилли-Хендж был построен около 3000-2500 лет до нашей эры, в эпоху позднего неолита. Внешний вал и внутренний ров образовывали форму амфитеатра, подходящую для проведения ритуалов и собраний. В средние века сооружение использовалось как театр, а во время гражданской войны в Англии здесь располагалась огневая точка. Археологические исследования сооружения начались в 2021 году, когда организация Historic England включила его в программу сохранения и ремонта памятников, находящихся под угрозой.