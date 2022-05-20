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В Госдуме попросили самое суровое наказание для сдавшегося командира ВСУ Волыны

Депутат Госдумы Коломейцев призвал судить командира ВСУ Волыну в Донбассе
Николай Коломейцев

Николай Коломейцев. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Сдавшегося в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского с позывным Волына нужно судить в Донецкой или Луганской народных республиках (ДНР или ЛНР). Об этом в комментарии Ura.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

По мнению парламентария, военный должен получить самое суровое наказание — вплоть до смертной казни. Необходимость провести суд в Донбассе Коломейцев объяснил тем, что «все преступления были совершены там». «Как только во всех субъектах РФ появятся суды присяжных, могут смертную казнь присуждать и у нас. Но, конечно, "азовцев" надо судить в ДНР и ЛНР», — призвал депутат.

О сдаче Волынского в плен сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. По ее словам, военный вышел с территории завода без заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара по прозвищу Калина.

Ранее командир украинских морпехов записал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он попросил турецкого лидера не только вывезти блокированных на «Азовстали» украинских военных из Мариуполя, но и гарантировать им безопасность в конечной точке маршрута — самой Турции.

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Варвара Кошечкина
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