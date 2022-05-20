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Самый доступный iPhone подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE второго поколения подешевел на 15 процентов в России

Фото: China Daily / Reuters

Представленный в 2020 году iPhone SE заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, стоимость iPhone SE второго поколения снизилась примерно на 15 процентов. Оцененный на старте продаж весной 2020 года в 40 тысяч рублей аппарат сейчас можно приобрести за 34 тысячи рублей. В этом случае речь идет о базовой версии телефона с накопителем емкостью 64 гигабайта.

«После выхода iPhone SE в 2020 году пользователи разделились на два лагеря. Одни видели в нем устаревший гаджет, а вторые, томно вздыхая, назвали его "классикой"», — заметили авторы заметки. Описанный смартфон является самым доступным телефоном Apple из актуального семейства.

Аппарат получил тот же дизайн, что и выпущенный в 2017 году iPhone 8 — 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. SE вышел с процессором A13, тремя гигабайтами оперативной памяти, аккумулятором емкостью 1821 миллиампер-часов, NFC, GPS.

Актуальным смартфоном данного семейства Apple является iPhone SE третьего поколения. Представленный в марте аппарат получил тот же дизайн, что и SE второго поколения, а также чип A15 и поддержку 5G.

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Андрей Ставицкий
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