В российском городе захотели назвать бульвар в честь Жириновского

В Нижнем Новгороде назовут бульвар в честь покойного лидера ЛДПР Жириновского

В Нижнем Новгороде захотели назвать бульвар в честь бывшего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Комиссия по местному самоуправлению приняла предложение местного отделения партии, сообщается на сайте городской думы.

По словам директора департамента градостроительного развития Аллы Коновницыной, ранее в администрацию города обратилось региональное отделение ЛДПР с просьбой переименовать улицу, сквер или парк в память о покойном основателе партии. «По предложению администрации Приокского района именем Владимира Жириновского предлагается назвать бульвар вдоль проспекта Гагарина от дома № 104 до дома № 146», — сказано в сообщении.

Также говорится, что постоянная комиссия рекомендовала принять решение о присвоении наименования бульвару на заседании, которое намечено на 25 мая.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин высказал похожее предложение. Он заявил, что партия хочет назвать территорию, которая находится вблизи посольства США в Москве, именем ее покойного бывшего лидера.

Украинский город Херсон также готов переименовать улицу в честь экс-председателя ЛДПР. Заместителю главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову понравилось предложение. Он также заявил, что Жириновский «был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Его не смогли спасти из-за тяжести заболевания. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.