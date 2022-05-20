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Семикратная победительница турниров Большого шлема выступила в поддержку россиян

Победительница турниров Большого шлема Эден выступила против недопуска россиян к Уимблдону

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Семикратная победительница турниров Большого шлема, бельгийка Жюстин Энен поддержала российских теннисистов. Ее слова приводит журналист издания Sudinfo Ив Симон в Twitter.

Энен заявила, что выступает против решения организаторов Уимблдона о недопуске россиян до участия в турнире. «Это деликатная ситуация. Я стараюсь поставить себя на место российских и украинских игроков», — добавила она. Спортсменка подчеркнула, что не стоит смешивать политику и спорт.

Энен — бывшая первая ракетка мира. Она является семикратной победительницей турниров Большого шлема, а также олимпийской чемпионкой Игр 2004 года. Также на счету спортсменки 43 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA осудили это решение и предложили лишить турнир рейтинговых очков.

Анастасия Борисова
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