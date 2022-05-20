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Семья американцев умерла при загадочных обстоятельствах на роскошном курорте

Американская семья умерла в отпуске на Багамах при загадочных обстоятельствах

Фото: Sandals Royal Bahamian

Американская семья отправилась в отпуск на роскошный курорт Sandals на Багамах и умерла при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет New York Post.

8 мая 68-летний Майкл Филлипс (Michael Phillips), его жена Робби (Robbie), а также их знакомый Винсент Кьярелла (Vincent Chiarella) были обнаружены в своих номерах без сознания. По данным медиков, на телах не было следов насилия. Жену Кьяреллы госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится во Флориде.

Трагическое происшествие случилось в начале мая, местные правоохранительные органы продолжают расследование. Близкие погибших требуют проведения повторного вскрытия, так как выяснить причину смерти пока не удалось.

Следователи изучают пищу, которую ели погибшие, проверяют сообщения о сильном запахе химических веществ в отеле, на который жаловались несколько гостей.

Ранее в мае сообщалось о двухлетней девочке из Великобритании, которая заразилась опасной кишечной инфекцией во время семейного путешествия в Турцию. После возвращения домой девочку положили в больницу, где у нее диагностировали патогенную кишечную палочку Escherichia coli, которая спровоцировала смертельно опасное заражение крови.

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Мария Гейн
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