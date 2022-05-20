Перечислены самые прорывные технологии будущего

ZDNet: блокчейн, криптовалюты и NFT больше всего интересуют программистов

Программисты со всего мира перечислили технологии, которые они считают самыми прорывными. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты ссылаются на отчет компании SlashData, в рамках которого были опрошены около 20 тысяч программистов. Цель опроса заключалась в выявлении самых интересных технологий с точки зрения работников ИТ-сферы. Выяснилось, что большая часть респондентов — 34 процента опрошенных — считают криптовалюты важной частью общества будущего. 16 процентов специалистов отметили, что активно работают над проектами, связанными с криптографией.

Программисты также отметили востребованность NFT (невзаимозаменяемых токенов): 11 процентов участников опроса назвали технологию актуальной и отнесли ее к «потенциально прибыльным нишам». 30 процентов опрошенных рассказали, что заинтересованы технологией блокчейна, хотя лишь 12 процентов опрошенных в настоящий момент работают над проектами в этой сфере. Метавселенная и разработка программного обеспечения с помощью ИИ также привлекли внимание экспертов — 28 процентов программистов подтвердили, что оценивают потенциал этих направлений.

Также специалисты SlashData отметили, что JavaScript остается самым популярным языком программирования, его используют около 17,5 миллионов разработчиков по всему миру. Python и Java занимают второе и третье места соответственно.

Ранее специалисты издания The Wall Street Journal заявили, что с ноября 2021 года мировой рынок криптовалют сократился более чем на один триллион долларов. Потери рынка усугубляет то, что раньше он принадлежал исключительно частным инвесторам, а теперь там доминируют институциональные, например хедж-фонды.