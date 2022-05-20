Перечислены факторы возможной мировой продовольственной катастрофы

Экономист Самиев назвал дефицит удобрений одним из факторов кризиса продовольствия

Общемировая доля экспорта пшеницы из России и с Украины составляет порядка 20 процентов, потому остановка поставок из этих стран оказалась критичной для мирового рынка продовольствия, сказал экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что именно Россия в этих условиях оказалась наименее пострадавшей стороной. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил факторы, которые могут привести к мировой продовольственной катастрофе.

Британские экономисты заявили, что на фоне спецоперации России на Украине и связанных с ней последствий мир ждет продовольственная катастрофа. Отмечается, что число людей, вынужденных экономить на еде, уже составило 1,6 миллиарда. Материал об этом опубликовал журнал The Economist.

Структура экспорта продовольствия

«Доля России и Украины в мировом экспорте очень большая, — сказал Самиев. — Мы поставляем пшеницу, растительное масло, кукурузу, другие группы товаров. Также большую роль играет Белоруссия, поставки из которой тоже ограничены. Если брать только одну пшеницу, то в общемировом экспорте на Россию и Украину приходится порядка 20 процентов, почти четверть. По другим позициям показатели ниже, но выпадение с рынка даже 5-7 процентов поставок уже крайне болезненно, это ведет к резкому увеличению цен, создается ажиотаж».

Другим фактором, сыгравшим значительную роль в надвигающемся продовольственном кризисе, стала, по словам аналитика, общая неблагоприятная конъюнктура. В частности, речь идет о проблемах с урожаем в странах, которые являются крупными поставщиками продуктов питания.

Из-за сильной жары и засухи в Индии, Пакистане, других странах урожая очень мало. Если бы экстремальная жара в 45 градусов и запреты на поставки зерна были бы, например, только в Индии, ситуация оказалась бы не такой критичной, но мы имеем сумму проблем с засухой, санкциями, нарушением логистических цепочек Павел Самиев экономист

Третьей проблемой, названной Самиевым, стал дефицит удобрений, необходимых для качественной работы сельскохозяйственной отрасли — их поставки из России и Белоруссии ограничены.

«Эмбарго на поставки удобрений тоже сильно сказалось на рынке. И в итоге этот совокупный шок оказался колоссальным, даже не знаю, когда такое было в последний раз. За последние лет 50 точно не было. Плохая климатическая конъюнктура, обрушение поставок продуктов питания, особенно пшеницы, вместе нанесли катастрофичный удар по мировой продовольственной системе», — заключил экономист.

Голод и инфляция

Наиболее тяжелые последствия, по словам Самиева, грозят бедным странам, в структуре потребления которых большую долю занимают товарные группы, экспортируемые Россией и Украиной. Речь, прежде всего, о пшенице и кукурузе — часто в бедных странах они пользуются самым большим спросом.

«Но есть, например, бедные страны в Юго-Восточной Азии, где пшеница не особенно востребована, а больший спрос приходится на рис, с которым проблем нет», — добавил аналитик.

Последствия для Европы, по его мнению, тоже окажутся достаточно болезненными. Несмотря на то что голод в привычном понимании этим государствам не грозит, их ожидает значительный рост цен.

Да, в Европе тоже есть страны-экспортеры продовольствия, той же пшеницы, но с учетом ситуации на рынке многие будут вводить запрет на экспорт — эта волна только началась. Мы понимаем, что ЕС — не то место, где может начаться голод, но рост цен будет огромным. Такой инфляции, наверное, не было со Второй мировой войны Павел Самиев экономист

Россия оказалась в более выигрышном положении: большинством товаров первой необходимости страна может обеспечить себя самостоятельно.

«В плане продовольствия Россия, действительно, пострадала меньше других. Еще, наверное, Китай — там есть большие запасы. Правда, у нас будут другие провалы из-за санкций, проблемы на других рынках. Не очень понятно, кстати, как текущая ситуация скажется на смежных продовольственных сегментах. Вероятно, стоит говорить об определенных изменениях структуры рынка, инфляции. Но именно дефицита не будет», — подытожил аналитик.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что, если Белоруссия пропустит украинское зерно через свою территорию, чтобы оттуда оно попало на мировые рынки, США могут частично снять санкции с республики и позволить ей экспортировать калийные удобрения.