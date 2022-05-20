США нашли способ поставить на рынок зерно с Украины в обход России

WSJ: США предложили Белоруссии пропустить украинское зерно в обмен на снятие санкций

Если Белоруссия пропустит украинское зерно через свою территорию, чтобы оттуда оно попало на мировые рынки, США могут частично снять санкции с республики и позволить ей экспортировать калийные удобрения. О таком способе остановить мировой продовольственный кризис со ссылкой на информированные источники пишет The Wall Street Journal.

В случае согласия белорусских властей зерно пойдет в литовский порт Клайпеда, откуда его доставят в нуждающиеся страны. Отмена ограничений на экспорт калийных удобрений может продлиться полгода. О возможной реакции Минска на предложение не сообщалось, однако если он согласится, то, по сути, поставки пойдут в обход России.

Ранее источники издания указали, что аналогичное предложение во время визита в Москву в апреле российскому руководству сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, но там оно не нашло понимания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что страна блокирует вывоз продовольствия из украинских портов в связи с тем, что акватория в этом районе заминирована, и движение судов опасно. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что вопросы снятия санкций с поставок калийных удобрений и вывоз украинского зерна обсуждались, но без связи друг с другом.

Впрочем, в четверг, 19 мая, замглавы МИД России Андрей Руденко в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам на Украине все же признал, что для этого Москва хочет обсудить возможность снятия санкций, введенных из-за начала военных действий в соседней республике.

По оценкам американских властей, в портах Украины скопилось порядка 20 миллионов тонн зерна, приготовленного для отправки на мировой рынок. Всемирная продовольственная программа ООН приводит более высокую оценку — 25 миллионов тонн. Глава международной структуры Дэвид Бизли призвал президента России Владимира Путина открыть украинские порты, в противном случае по всему миру умрут миллионы людей.