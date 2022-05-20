Латвия заявила о намерении отказаться от поставок российского газа

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил о намерении страны отказаться от поставок газа из России

Министр иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Мы планируем возвести станции снабжения газом и обходиться без российского газа», — сказал он. По мнению главы ведомства, латвийские власти уверены, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении «любых угроз».

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Латвии вакханалией.