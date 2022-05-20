Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвия заявила о намерении отказаться от поставок российского газа

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил о намерении страны отказаться от поставок газа из России
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич . Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Мы планируем возвести станции снабжения газом и обходиться без российского газа», — сказал он. По мнению главы ведомства, латвийские власти уверены, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении «любых угроз».

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Латвии вакханалией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Центробанк разрешил без ограничений покупать наличную валюту
Блогерша купила в интернете топ размера XXL и едва натянула его на плечи
США обвинили Россию в использовании голода как инструмента войны
В Германии приняли закон для контроля за выполнением санкций против России
Tesla призвали выкупить собственные акции на миллиарды долларов
В ООН раскритиковали предположение об оплате зерном поставок оружия на Украину
Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров
Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за страха перед фанатами МЮ
Эд Ширан стал отцом во второй раз
В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.