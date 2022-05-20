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Китай выразил протест Канаде из-за запрета использовать Huawei и ZTE

МИД КНР выразил протест Канаде из-за запрета использовать продукцию Huawei и ZTE в стране

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай выступает против запрета Канады использовать в стране продукцию китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Действия канадской стороны полностью нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли, наносят серьезный ущерб правам и законным интересам китайских предприятий», — подчеркнул дипломат.

Ван Вэньбинь выразил протест из-за решения канадского министра по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и указал, что Пекин проведет всестороннюю серьезную оценку, а также примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Представитель китайского МИД обратил внимание, что канадская сторона ввела запреты без веских доказательств и под надуманным предлогом риска для национальной безопасности.

Ранее канадский министр сообщил о запрете на использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Глава ведомства добавил, что решение было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками страны.

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Анжелика Бережная
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