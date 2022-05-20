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Минобороны России заявило о мародерских рейдах ВСУ

Минобороны России: ВСУ занимаются мародерством в Гуляйполе Запорожской области

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украинские военные в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивают и обвиняют в пророссийских взглядах сопротивляющихся граждан. «Проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд армии», — сообщили в российском Минобороны.

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6 мая 2022

Как уточнил Мизинцев, всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» и увозят в неизвестном направлении.

Ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что в Николаеве в зданиях и на территориях школ украинская сторона оборудовала огневые позиции, разместила бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Марина Совина
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