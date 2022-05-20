В Конго зафиксировали многочисленные случаи заражения обезьяньей оспой

ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года

В Демократической республике Конго (ДРК) с начала 2022 года было зафиксировано более 1,2 тысячи случаев заражения обезьяньей оспой, 58 человек скончались от болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

«С начала 2022 года по 8 мая в 18 провинциях ДРК отмечены по крайней мере 1284 случая с подозрением на заражение оспой обезьян, 58 человек скончались, что показывает уровень смертности в 4,5 процента. ВОЗ поддерживает проведение углубленных исследований и поставки медицинских товаров. Больше всего случаев проходится на провинции Санкуру (468), Чопо (169) и Экваториальная (168), а также Чуапа (108)», — говорится в документе о вспышке инфекции.

Ранее стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения многочисленной вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами. Отмечается, что инкубационный период оспы составляет от 5 до 21 дня. Среди основных симптомов выделяют температуру, озноб, боли в мышцах и усталость.

Первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Также инфицирование оспой обезьян зафиксировали во Франции, Германии Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.

