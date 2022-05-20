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Небензя сообщил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о случаях торговли в ЕС женщинами и детьми с Украины
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД России / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины, пишет РИА Новости.

По его словам, международные организации обязаны проследить, чтобы украинские женщины и дети в Европе не стали жертвами преступников, зарабатывающих на торговле людьми. «Свидетельства об этом уже имеются», — сообщил постпред РФ при ООН.

По данным Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex), с начала российской специальной военной операции Украину покинули свыше шести миллионов беженцев.

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Ранее американское издание Politico раскритиковало Евросоюз (ЕС) за то, что прием украинских беженцев отличался от отношения к мигрантам из Сирии и Афганистана. Журналисты подчеркнули, что после начала украинского кризиса европейские страны «стремительно пересмотрели миграционную политику».

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Марина Совина
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