Вирусолог оценил риск вспышки оспы обезьян в мире

Вирусолог Альтштейн заявил, что число больных оспой обезьян людей в мире может увеличиться

Число больных оспой обезьян людей может увеличиться, но вспышка как в России, так и в мире маловероятна. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Его слова в пятницу, 20 мая, приводят «Известия».

Он также отметил, что это заболевание никогда не угрожало человечеству. «Я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает — ни мировая, ни в России», — заявил Альтштейн.

В то же время иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что вероятность появления оспы обезьян в России все-таки есть, хоть она и невелика. Он отметил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, и вирус является малозаразным.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выявленные в Европе случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство.