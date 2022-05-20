Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог оценил риск вспышки оспы обезьян в мире

Вирусолог Альтштейн заявил, что число больных оспой обезьян людей в мире может увеличиться

Число больных оспой обезьян людей может увеличиться, но вспышка как в России, так и в мире маловероятна. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Его слова в пятницу, 20 мая, приводят «Известия».

Он также отметил, что это заболевание никогда не угрожало человечеству. «Я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает — ни мировая, ни в России», — заявил Альтштейн.

В то же время иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что вероятность появления оспы обезьян в России все-таки есть, хоть она и невелика. Он отметил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, и вирус является малозаразным.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выявленные в Европе случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» заявил о прекращении сопротивления
Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии
Адвокат вора в законе Асатряна допустил смерть подзащитного по пути в колонию
Российский стилист перечислила самые модные наряды для выпускного
Болгария решила уменьшить компенсации беженцам с Украины
Американская фигуристка увидела плюс в отсутствии соперниц из России
Турист провел отпуск в отделении полиции из-за оплошности при сборах в аэропорт
США столкнулись с последствиями изменения климата
Назван самый продаваемый смартфон
В США раскрыли сумму прямой военной поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.