В Госдуме высказались о возвращении пива на стадионы
Продажа пива на российских стадионах во время спортивных мероприятий может финансово помочь отечественному спорту. Такая поддержка особенно необходима в условиях санкций, считает председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Пришло время
По его словам, вопрос получения дополнительной поддержки для российского спорта стал особенно актуальным после начала специальной военной операции на Украине.
Это стоит сделать, особенно в сегодняшних сложных условиях, когда мы видим с вами, что торговые марки, большие спонсоры, производители товаров уходят из России и заканчивают контракты с нашими клубами, стадионами
«Очень сложно на сегодняшний момент продолжить поддерживать наших спортсменов, детский спорт, если не будет альтернативных источников, кроме бюджетных средств. Поэтому реализация каких-то коммерческих услуг, в том числе продажа пива на стадионах — почему бы и нет? Это достаточно серьезные дополнительные вливания в бюджет стадиона и клуба, я считаю, это надо поддержать», — сказал депутат.
Самое главное — правильная организация продажи слабоалкогольных напитков, считает депутат.
«Это неплохо. Два года назад мы вышли с законодательной инициативой о разрешении продажи пива на объектах спорта. Считаем, что опыт проведенных соревнований, например, чемпионата мира по футболу, Евро, Кубка конфедераций, говорит о том, что ни одного случая хулиганства и правонарушения из-за продажи пива на стадионах не было. Системы службы безопасности стадионов, организаторов соревнований в приоритет ставят безопасность. При нормальной организации торговли в специально оборудованных местах опасности для болельщиков, в том числе и с детьми, не будет», — уверен парламентарий.
Как запрещали пиво на стадионах
Запрет на продажу пива на территории спортивных объектов вступил в силу 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020 действовали исключения.
В 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий ограничение на продажу, он прошел первое чтение.
11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента на спортивных объектах. Разрешение действительно при наличии соответствующей лицензии.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что на матче чемпионата России «Динамо» — «Сочи» болельщики смогут купить пиво впервые с 2004 года.
Пресс-служба «ВТБ Арены», где запланирована встреча, опровергла информацию, передает «Матч ТВ».