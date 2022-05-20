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В Госдуме высказались о возвращении пива на стадионы

Депутат Свищев заявил о выгоде для российского спорта от продажи пива на стадионах

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Продажа пива на российских стадионах во время спортивных мероприятий может финансово помочь отечественному спорту. Такая поддержка особенно необходима в условиях санкций, считает председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Пришло время

По его словам, вопрос получения дополнительной поддержки для российского спорта стал особенно актуальным после начала специальной военной операции на Украине.

Это стоит сделать, особенно в сегодняшних сложных условиях, когда мы видим с вами, что торговые марки, большие спонсоры, производители товаров уходят из России и заканчивают контракты с нашими клубами, стадионами

Дмитрий Свищевдепутат Госдумы

«Очень сложно на сегодняшний момент продолжить поддерживать наших спортсменов, детский спорт, если не будет альтернативных источников, кроме бюджетных средств. Поэтому реализация каких-то коммерческих услуг, в том числе продажа пива на стадионах — почему бы и нет? Это достаточно серьезные дополнительные вливания в бюджет стадиона и клуба, я считаю, это надо поддержать», — сказал депутат.

Самое главное — правильная организация продажи слабоалкогольных напитков, считает депутат.

«Это неплохо. Два года назад мы вышли с законодательной инициативой о разрешении продажи пива на объектах спорта. Считаем, что опыт проведенных соревнований, например, чемпионата мира по футболу, Евро, Кубка конфедераций, говорит о том, что ни одного случая хулиганства и правонарушения из-за продажи пива на стадионах не было. Системы службы безопасности стадионов, организаторов соревнований в приоритет ставят безопасность. При нормальной организации торговли в специально оборудованных местах опасности для болельщиков, в том числе и с детьми, не будет», — уверен парламентарий.

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Как запрещали пиво на стадионах

Запрет на продажу пива на территории спортивных объектов вступил в силу 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020 действовали исключения.

В 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий ограничение на продажу, он прошел первое чтение.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента на спортивных объектах. Разрешение действительно при наличии соответствующей лицензии.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что на матче чемпионата России «Динамо» — «Сочи» болельщики смогут купить пиво впервые с 2004 года.

Пресс-служба «ВТБ Арены», где запланирована встреча, опровергла информацию, передает «Матч ТВ».

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Мария Сметанина
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