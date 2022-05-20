Шойгу назвал число сдавшихся в плен с «Азовстали» солдат ВСУ

Глава Минобороны России Шойгу заявил о сдаче в плен 1908 украинских военных с «Азовстали»

С завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число в пятницу, 20 мая, назвал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Министр рассказал, что до этого там сложили оружие 1387 морских пехотинцев. С территории предприятия также эвакуированы 177 мирных граждан, среди которых 85 женщин и 47 детей, рассказал Шойгу.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры, на которых показано, как бойцы ВСУ сдаются в плен с завода «Азовсталь». Тогда их число, по подсчетам Минобороны, составляло 771.

Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля. В апреле Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» большого количества солдат ВСУ. Президент России Владимир Путин отдал приказ отменить штурм предприятия и поручил сделать «так, чтобы муха не пролетела» ни с завода, ни на его территорию.

Позже глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 16 мая солдаты ВСУ начали сдаваться в плен.