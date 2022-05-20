Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Законопроект о выделении Украине помощи решили отвезти в Сеул на подпись Байдену

CNN: проект о выделении Киеву помощи на 40 миллиардов везут в Сеул на подпись Байдену

Фото: Lee Jin-man / Reuters

Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине примерно на 40 миллиардов долларов решили везти на подпись президенту США Джо Байдену в Сеул, в эти дни он находится в турне по странам Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника телеканала, кто именно должен доставить документ для помощи Киеву главе государства, но, как указывается, речь идет о представителе администрации, который уже посещал Азию в рамках своих служебных обязанностей.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины, который суммарно составит 40 миллиардов долларов. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали»
Зеленский отреагировал на освобождение территории «Азовстали»
Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха летом
Майк Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете
Небензя сообщил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины
Командира «Азова» вывезли с «Азовстали» на броневике
Шойгу доложил Путину о завершении операции на «Азовстали»
Оценена вероятность завоза оспы обезьян в Россию
Берлускони назвал условие для урегулирования кризиса на Украине
Минобороны России заявило о мародерских рейдах ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.