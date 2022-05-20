Законопроект о выделении Украине помощи решили отвезти в Сеул на подпись Байдену

CNN: проект о выделении Киеву помощи на 40 миллиардов везут в Сеул на подпись Байдену

Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине примерно на 40 миллиардов долларов решили везти на подпись президенту США Джо Байдену в Сеул, в эти дни он находится в турне по странам Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника телеканала, кто именно должен доставить документ для помощи Киеву главе государства, но, как указывается, речь идет о представителе администрации, который уже посещал Азию в рамках своих служебных обязанностей.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины, который суммарно составит 40 миллиардов долларов. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».