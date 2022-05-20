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Роднина одной фразой оценила решение российской фигуристки выступать за Канаду

Роднина оценила решение фигуристки Забияко выступать за Канаду фразой «флаг ей в руки»
Наталья Забияко

Наталья Забияко. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина фразой «флаг ей в руки» отреагировала на решение 27-летней спортсменки. Она посчитала, что Забияко не является именитой фигуристкой, так как серебряная медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года — это своего рода утешение для спортсменов.

О возобновлении Забияко карьеры стало известно 18 мая. Она сменила спортивное гражданство и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.

Анастасия Борисова
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