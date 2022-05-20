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Мужчину задержали на шествии в Риге за российский флаг на экране телефона

На шествии «за освобождение от советского наследия» в Риге задержали троих человек

Фото: Andrew Kelly / Reuters

На шествии «за освобождение от советского наследия», которое проходит в центре Риги, задержали троих человек, одного из них — за то, что показал российский флаг на экране телефона. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что один из задержанных пытался преградить путь участникам шествия и лег на пути колонны. Другого задержали за хулиганство в общественном транспорте — он показывал неприличные жесты и выкрикивал лозунги. Третий задержанный тоже проезжал мимо шествия на общественном транспорте. С экрана мобильного телефона мужчина показал участникам акции российский флаг.

По данным портала, на шествии были замечены латвийские политики: представитель Национального объединения Янис Иесалниекс, бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс и министр юстиции Янис Борданс. При этом организаторы заявляли, что оно полностью является инициативой народа.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, таким образом разрешил снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Позже Рижская дума одобрила демонтаж монумента.

О запланированном на 20 мая шествии «за освобождение от советского наследия» ранее сообщал президент Латвии Эгилс Левитс. Глава государства также поддержал снос памятника, назвав его «объектом российской пропаганды».

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Алевтина Запольская
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