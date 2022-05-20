Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа причина «смерти» маленьких смартфонов

GizChina: компактные смартфоны исчезли из-за неспособности удовлетворить потребителей

Фото: Eirik Solheim / Unsplash

Журналисты издания GizChina назвали причины практически полного исчезновения компактных смартфонов с рынка. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам авторов, в настоящий момент индустрия смартфонов находится в «шестидюймовой эре» — это означает, что на рынке распространены девайсы, которые имеют экран около шести дюймов. Специалисты перечислили три причины, по которым маленьких устройств в продаже становится все меньше.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

В первую очередь, «смерть» телефонов с маленьким экраном объясняется тем, что небольшие аппараты не способны удовлетворить потребности пользователей. Сейчас гаджеты используются для просмотра веб-страниц, видео, игр, что не очень удобно в случае девайсов с компактным дисплеем. Во вторую очередь, смартфоны с небольшим экраном, как правило, имеют компактный корпус, который не может уместить всех необходимых компонентов — качественного аккумулятора, современной камеры, системы охлаждения.

Последняя причина, по словам журналистов, заключается в том, что современный потребитель не очень заинтересован в покупке маленького смартфона. «В настоящее время смартфоны с относительно компактными габаритами на рынке имеют дисплеи от 6 до 6,3 дюйма. Что касается больших экранов, то они имеют размеры от 6,7 до 6,9 дюйма», — отметили специалисты. В качестве примера авторы привели iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, которые показали самые слабые продажи в линейке телефонов Apple.

В середине мая специалисты TrendForce заявили, что в 2022 году продажи смартфонов снизятся из-за COVID-19 и инфляции. По оценке аналитиков, за весь год на рынок будет поставлено около 1,3 миллиарда единиц смартфонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал ниже 58 рублей
На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии
Нефтяников уличили в нежелании спасать планету
Названа причина «смерти» маленьких смартфонов
Украинский посол оценил возможность Украины вступить в НАТО
Россияне массово отказались от отдыха на Черном море из-за нехватки поездов
Деньги россиян стали чаще похищать через банкоматы
США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян
Стилистка перечислила удешевляющие образ женщины платья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.