Названа причина «смерти» маленьких смартфонов

GizChina: компактные смартфоны исчезли из-за неспособности удовлетворить потребителей

Журналисты издания GizChina назвали причины практически полного исчезновения компактных смартфонов с рынка. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам авторов, в настоящий момент индустрия смартфонов находится в «шестидюймовой эре» — это означает, что на рынке распространены девайсы, которые имеют экран около шести дюймов. Специалисты перечислили три причины, по которым маленьких устройств в продаже становится все меньше.

В первую очередь, «смерть» телефонов с маленьким экраном объясняется тем, что небольшие аппараты не способны удовлетворить потребности пользователей. Сейчас гаджеты используются для просмотра веб-страниц, видео, игр, что не очень удобно в случае девайсов с компактным дисплеем. Во вторую очередь, смартфоны с небольшим экраном, как правило, имеют компактный корпус, который не может уместить всех необходимых компонентов — качественного аккумулятора, современной камеры, системы охлаждения.

Последняя причина, по словам журналистов, заключается в том, что современный потребитель не очень заинтересован в покупке маленького смартфона. «В настоящее время смартфоны с относительно компактными габаритами на рынке имеют дисплеи от 6 до 6,3 дюйма. Что касается больших экранов, то они имеют размеры от 6,7 до 6,9 дюйма», — отметили специалисты. В качестве примера авторы привели iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, которые показали самые слабые продажи в линейке телефонов Apple.

В середине мая специалисты TrendForce заявили, что в 2022 году продажи смартфонов снизятся из-за COVID-19 и инфляции. По оценке аналитиков, за весь год на рынок будет поставлено около 1,3 миллиарда единиц смартфонов.