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Шойгу оценил успехи ВСУ

Министр обороны Шойгу заявил, что ВСУ хотят выдать свои временные успехи за крупные победы

Фото: Сергей Гунеев | РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выдать свои кратковременные успехи за крупные победы. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Министр заявил, что в целом «на земле» Киев терпит поражение и добавил, что в ближайшее время вся территория Луганской народной республики будет «освобождена».

«Киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов», — заявил глава Минобороны.

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30 марта Вооруженные силы (ВС) РФ начали проводить «перегруппировку» на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. ВС РФ покинули одноименные области Украины. «Перегруппировка» была произведена в качестве «жеста доброй воли», заявили в Кремле, и выполнялась по приказу президента.

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Валерий Розенберг
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