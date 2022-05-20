Смартфонами Samsung начали открывать автомобили

Смартфоны Samsung можно будет использовать для запуска автомобилей Genesis

Компания Genesis представила новый автомобиль GV60 с поддержкой функции электронного ключа с помощью смартфона. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Genesis, которая является дочерней компанией Hyundai, добавила опцию электронного ключа для электрокара GV60. Согласно материалам фирмы, автомобиль можно открыть и удаленно запустить двигатель посредством смартфона Samsung. Данная возможность реализована с помощью UWB — беспроводной технологии связи на малых расстояниях при низких затратах энергии.

По словам журналистов, владельцы Genesis GV60 могут начать пользоваться электронным ключом при наличии смартфона Samsung с поддержкой UWB. К подобным устройствам относятся Galaxy S21+, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 и другие флагманские аппараты бренда. Цифровой ключ нужно будет создать в приложении Samsung Pass, откуда им можно будет поделиться с другими пользователями.

Журналисты подчеркнули, что электрокар GV60 — не первый автомобиль с поддержкой цифрового ключа на телефонах Samsung. Однако это первый случай, когда данная возможность была реализована с помощью технологии UWB.

Летом 2020 года Apple разрешила разблокировать и запускать автомобили с помощью цифрового ключа на iPhone. Car Key можно использовать с автомобилями BMW, выпущенными после 1 июля 2020 года.