Создан видеорегистратор для велосипеда

Garmin выпустила первый видеорегистратор-радар для велосипедов

Garmin выпустила радар с функцией видеорегистратора для велосипедистов. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты назвали Varia RCT715 первым устройством, которое совмещает в себе видеорегистратор и радар. Девайс крепится на подседельном штыре — во время движения гаджет записывает видео со встроенной камеры. По словам представителей компании, устройство поможет установить виновного при ДТП — например, в случае наезда на велосипедиста сзади.

Также аппарат постоянно сканирует пространство за спиной велосипедиста на наличие помех — автомобилей и других водителей двухколесного транспорта. Во время приближения машин сзади устройство предупредит велосипедиста через компьютер, установленный на руле, что позволит не создавать помеху попутному транспорту. «Обращенные назад видеорегистраторы для велосипедов — неновая идея, но Varia RCT715 работает как единое решение "все в одном" наряду с радаром для обнаружения приближающихся опасностей», — отметили авторы.

Радар-видеорегистратор стоит 400 долларов или около 25 тысяч рублей. «Наличие видеозаписи, доказывающей, что вы невиновны, несомненно, обрадует, что вы потратили деньги на обновление», — прокомментировали высокую стоимость девайса журналисты.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил предметы, необходимые в автопутешествии. Среди прочих специалист назвал запчасти, радар, видеорегистратор.