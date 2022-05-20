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Спорт

В Госдуме оценили решение российской фигуристки выступать за Канаду

Депутат Госдумы Милонов раскритиковал решившую выступать за Канаду фигуристку Забияко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду. Об этом сообщает Metaratings.

«Это просто проститутка. И главное, в какую страну. В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. Пусть едет. И пусть не забывает, кто ее учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами», — оценил ситуацию Милонов.

Он также добавил, что Забияко «скоро выбросят и она будет спиваться». Милинов также призвал отобрать у фигуристки все государственные награды.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.

Алексей Гусев
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