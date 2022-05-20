В Госдуме оценили решение российской фигуристки выступать за Канаду

Депутат Госдумы Милонов раскритиковал решившую выступать за Канаду фигуристку Забияко

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду. Об этом сообщает Metaratings.

«Это просто проститутка. И главное, в какую страну. В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. Пусть едет. И пусть не забывает, кто ее учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами», — оценил ситуацию Милонов.

Он также добавил, что Забияко «скоро выбросят и она будет спиваться». Милинов также призвал отобрать у фигуристки все государственные награды.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.