Вице-губернатор Петербурга возглавил «АвтоВАЗ»

ТАСС: вице-губернатор Санкт-Петербурга Соколов возглавил «АвтоВАЗ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и бывший министр транспорта России Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах.

Уточняется, что в должность Соколов вступит, согласно решению совета директоров, с понедельника, 23 мая. Нового президента автомобилестроительной компании представят коллективу на следующей неделе.

Собеседник агентства добавил, что «АвтоВАЗ» в ближайшее время планирует представить новую стратегию развития компании.

18 мая стало известно, что «АвтоВАЗ» временно приостановил работу еще на неделю — до 27 мая. Отмечается, что простой компании связан с острой нехваткой комплектующих, которая возникла после начала военных действий на Украине.