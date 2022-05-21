В МИД заявили о сталкивающихся с психологическим насилием российских дипломатах

Захарова заявила, что дипломаты РФ за рубежом сталкиваются с психологическим насилием

Российские дипломаты за рубежом сталкиваются с психологическим насилием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Все виды угроз [поступают], которые представляют собой не просто и не только элементы демонстрации своего негативного отношения. (...) Это конкретные вещи, в первую очередь связанные с психологическим насилием», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, российские дипломаты в настоящее время находятся на передовой, кроме того, ущерб терпит и дипсобственность. Представитель отметила, что одной из целей такой «политической кампании» в отношении России является отчуждение из международного сообщества российской дипломатической службы.

Ранее Ранее в МИД РФ вызвали послов Франции, Испании, Швеции и Италии. Позднее Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата в ответ на действия Парижа. Также Мария Захарова заявила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических учреждений.