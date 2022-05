Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт

Блинкен пошутил про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт и порассуждал о «кринже»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, пошутил про отношения с Россией, процитировав песню американской исполнительницы Тейлор Свифт. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен отметил, что на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. «К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" президенту Путину», — заявил госсекретарь под аплодисменты и смех выпускников.

Помимо этого, он отметил, что подобное выступление было бы «недипломатичным и кринжовым». Также он в шутливой форме порассуждал о том, с каких пор слово «кринж» (cringe) стало прилагательным, а не глаголом.

Ранее сообщалось, что власти пожизненно запретили въезд на территорию России американскому актеру Моргану Фриману. Всего в «черный список» попали 963 американца, включая президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.