Названы препятствия для экономических отношений России и Азии
Разговор об укреплении экономических отношений с Азией ведется уже давно, однако здесь все упирается в специфику переговорного процесса. Азиатские страны решают вопросы долго, а Россия уже привыкла к подходу Запада, где за пару часов можно подписать договор и договориться об оплате. Так прокомментировал заявление министра экономического развития России Максима Решетникова об уникальной возможности для Азии управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» экономист назвал препятствия, с которыми сталкивается Россия при обсуждении импорта и экспорта с Азией.
Новые возможности
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке. Об этом он рассказал на встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.
У нас нет выбора, потому что Запад ввел против нас санкции и лишил нас возможности финансовых операций. Выбор понятен
Рожанковский убежден, что планы России направлены в первую очередь на выстраивание экономических отношений с Китаем. Однако с Пекином нельзя договориться быстро.
«Китай достаточно долго ведет переговоры. Это их традиция. Это не европейцы, которые приезжают, грубо говоря, через два часа бьют по рукам, подписывают договора и начинают проводить оплаты. Они разбаловали нас, а Китай может делать серии переговоров с обсуждением всех деталей. У нас нет на это время, но я не думаю, что мы сможем диктовать Китаю формат переговоров», — считает он.
Возможности для импорта
Экономист заявил, что в некоторых направлениях импорт со странами Азии уже налажен, однако не во всех областях это будет возможно.
Импорт заменить проще
«Мы уже видим на улицах Москвы продукцию азиатского автопрома. Но я сомневаюсь, что во всех областях это будет так просто сделать. Например, компания Siemens, которая ушла из России, производила для нашей страны энергосистемы. Скорее всего, их нам придется производить самим», — сообщил он.
Возможности для экспорта
Экспорт заменить моментально не получится. Основная статья российского экспорта направлена на энергоносители, природные ресурсы и металлы, отметил Рожанковский.
«Традиционно все наши энергоносители развернуты в сторону Запада. Объемы несопоставимы с азиатским направлением. Мы не экспортируем продукцию, которую можно легко развернуть в другую сторону. Например, микроэлектронику, автомобили», — заключил он.
Все упирается в специфику того экспорта, который мы продаем. Еще и в инфраструктуру, которая только строится. Нужно несколько лет, возможно, и десяток лет для того, чтобы она была развернута на Восток
Ранее Решетников заявил, что России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли.