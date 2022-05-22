Названы препятствия для экономических отношений России и Азии

Экономист Рожанковский считает, что налаживание экономических связей с Азией затягивается

Разговор об укреплении экономических отношений с Азией ведется уже давно, однако здесь все упирается в специфику переговорного процесса. Азиатские страны решают вопросы долго, а Россия уже привыкла к подходу Запада, где за пару часов можно подписать договор и договориться об оплате. Так прокомментировал заявление министра экономического развития России Максима Решетникова об уникальной возможности для Азии управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» экономист назвал препятствия, с которыми сталкивается Россия при обсуждении импорта и экспорта с Азией.

Новые возможности

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке. Об этом он рассказал на встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

У нас нет выбора, потому что Запад ввел против нас санкции и лишил нас возможности финансовых операций. Выбор понятен Владимир Рожанковский экономист

Рожанковский убежден, что планы России направлены в первую очередь на выстраивание экономических отношений с Китаем. Однако с Пекином нельзя договориться быстро.

«Китай достаточно долго ведет переговоры. Это их традиция. Это не европейцы, которые приезжают, грубо говоря, через два часа бьют по рукам, подписывают договора и начинают проводить оплаты. Они разбаловали нас, а Китай может делать серии переговоров с обсуждением всех деталей. У нас нет на это время, но я не думаю, что мы сможем диктовать Китаю формат переговоров», — считает он.

Возможности для импорта

Экономист заявил, что в некоторых направлениях импорт со странами Азии уже налажен, однако не во всех областях это будет возможно.

Импорт заменить проще Владимир Рожанковский экономист

«Мы уже видим на улицах Москвы продукцию азиатского автопрома. Но я сомневаюсь, что во всех областях это будет так просто сделать. Например, компания Siemens, которая ушла из России, производила для нашей страны энергосистемы. Скорее всего, их нам придется производить самим», — сообщил он.

Возможности для экспорта

Экспорт заменить моментально не получится. Основная статья российского экспорта направлена на энергоносители, природные ресурсы и металлы, отметил Рожанковский.

«Традиционно все наши энергоносители развернуты в сторону Запада. Объемы несопоставимы с азиатским направлением. Мы не экспортируем продукцию, которую можно легко развернуть в другую сторону. Например, микроэлектронику, автомобили», — заключил он.

Все упирается в специфику того экспорта, который мы продаем. Еще и в инфраструктуру, которая только строится. Нужно несколько лет, возможно, и десяток лет для того, чтобы она была развернута на Восток Владимир Рожанковский экономист

Ранее Решетников заявил, что России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли.

