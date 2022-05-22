EMSC: на территории Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Отмечается, что толчок был зафиксирован 21 мая в 21:50 по времени UTC (00:50 22 мая по московскому времени). Эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу, очаг залегал на глубине 175 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

12 мая сообщалось о землетрясении на юге Узбекистана. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов был зафиксирован в Байсунском районе.