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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах

EMSC: на территории Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Erik De Castro / Reuters

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Отмечается, что толчок был зафиксирован 21 мая в 21:50 по времени UTC (00:50 22 мая по московскому времени). Эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу, очаг залегал на глубине 175 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

12 мая сообщалось о землетрясении на юге Узбекистана. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов был зафиксирован в Байсунском районе.

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Марина Совина
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