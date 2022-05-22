Экс-депутат Рады назвал цель приезда президента Польши на Украину

Экс-депутат Рады Кива считает, что Дуда обсуждал передачу Польше западных областей

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, чтобы обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможную передачу Варшаве контроля над западными областями Украины. Такую цель со ссылкой на источник в офисе президента он назвал в своем Telegram-канале.

По его словам, главы государств могли обговаривать условия и время возможных мероприятий. «Дуда мечтает войти в историю как тот, кто вернул Польше Львов», — предположил экс-депутат.

Дуда прибыл с визитом на Украину в воскресенье, 22 мая. В ходе своей поездки он выступил с посланием в украинском парламенте и пообещал, что польские власти будут оказывать Украине всю необходимую помощь для того, чтобы обеспечить ей членство в Евросоюзе в будущем. Также он предложил Киеву заключить новый договор о добрососедстве.

Отмечалось, что польский лидер стал первым главой иностранного государства, который приехал в страну с начала российской спецоперации.