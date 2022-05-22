Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

Генерал ФРГ Вад назвал поставки тяжелого вооружения Украине бессмысленными и опасными

Поставки тяжелого вооружения Украине бессмысленны и опасны. Таковыми их назвал бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА Новости.

Как отметил Вад, для того чтобы иметь возможность управлять такой тяжелой техникой, как танк «Леопард» или БМП «Мардер», военнослужащие должны пройти многолетнюю подготовку. В связи с этим украинские солдаты не смогут применить их в бою ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Кроме того, считает генерал, подобные поставки, скорее всего, только усугубят существующий конфликт и приведут к непоправимым последствиям для Германии. «Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от военной эскалации и приступить к переговорам», — пояснил Вад.

Ранее в мае генерал призвал Украину не недооценивать российскую армию. По его словам, российские Вооруженные силы слишком сильны, так как обладают превосходством на земле и в воздухе.