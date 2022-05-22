Турция предпочла путинскую Россию байденовской Америке

Политолог Унал заявил, что Турция предпочитает путинскую Россию байденовской Америке

Турция предпочла занять практически нейтральную позицию с началом конфликта на Украине, поскольку высоко ценит отношения с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог напомнил, что Анкара не ввела против Москвы санкции и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. «Западу может не нравится, что Турция слишком уж ладит с Россией. Но Турции проще поладить с путинской Россией, чем с байденовской Америкой», — подчеркнул он. По его словам, практически все население Турции разделяет антиамериканские взгляды, при этом большинство жителей страны убеждены, что конфликт на Украине спровоцировали Соединенные Штаты.

Политические элиты в Турции глубоко разочарованы и раздражены поведением Соединенных Штатов. Я никогда не видел такого сильного разочарования Западом в Турции за те 35 лет, что занимаюсь политологией Хасан Унал профессор турецкого университета Малтепе

Турецкий эксперт назвал американского президента дезориентированным и усомнился в его способности принимать решения. Он также упрекнул Байдена в туркофобии и призвал США оставить свои соображения относительно российско-турецких отношений при себе.

Турция неоднократно предлагала посреднические услуги в конфликте на Украине, а 29 марта в Стамбуле прошел один из раундов российско-украинских переговоров. Через несколько дней после переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также предложил принять у себя переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Однако в последние недели в переговорном процессе наблюдается стагнация. В конце апреля турецкий лидер пообещал Путину наладить стамбульский формат процесса переговоров между делегациями России и Украины.