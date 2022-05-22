Курсанты кадетского корпуса МВД отравились и попали в больницу

29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД госпитализированы с признаками отравления

29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет госпитализировали с пищевым отравлением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Учащиеся почувствовали недомогание и попали в больницу вечером в субботу, 21 мая. В стационаре им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура проводит проверку в отношении должностными лиц учебного заведения и соблюдения ими санитарно-эпидемиологического законодательства. По ее результатам прокуроры дадут оценку их действиям.

Также к ЧП подключился Следственный комитет России. По факту массового отравления курсантов организована проверка по признакам состава преступления, подпадающего под действие статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).