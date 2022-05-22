В Госдуме ответили пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины

Депутат Госдумы Свищев посоветовал тренеру Петракову заниматься украинскими спортсменами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на призыв тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова дисквалифицировать россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не ему решать и вообще оценивать наших спортсменов. Пусть он занимается своими украинскими спортсменами. Пусть он сосредоточится на этом, а в политику пусть не лезет», — заявил Свищев. Он подчеркнул, что в России будут рады победам украинских спортсменов.

8 мая тренер сборной Украины в интервью Daily Mail пожелал отстранения России от футбола на срок от пяти лет. По мнению специалиста, одного года недостаточно.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Кроме того, Международная федерация футбола лишила сборную России права побороться за путевку на чемпионат мира — 2022.

