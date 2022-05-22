Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
82:73
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Арсенал
2:1
Перерыв
live
Эвертон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Ливерпуль
1:1
Перерыв
live
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Манчестер Сити
0:1
Перерыв
live
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|38-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
20:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
22:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Спорт

В Госдуме ответили пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины

Депутат Госдумы Свищев посоветовал тренеру Петракову заниматься украинскими спортсменами

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на призыв тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова дисквалифицировать россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не ему решать и вообще оценивать наших спортсменов. Пусть он занимается своими украинскими спортсменами. Пусть он сосредоточится на этом, а в политику пусть не лезет», — заявил Свищев. Он подчеркнул, что в России будут рады победам украинских спортсменов.

8 мая тренер сборной Украины в интервью Daily Mail пожелал отстранения России от футбола на срок от пяти лет. По мнению специалиста, одного года недостаточно.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Кроме того, Международная федерация футбола лишила сборную России права побороться за путевку на чемпионат мира — 2022.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Британии сообщили о подготовке Украины к наступлению со стороны Белоруссии
В Госдуме ответили пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины
В Китае заявили о подорванном доверии к США после блокировки активов России
Зеленский присвоил польскому городу звание «спасителя»
Названа самая выгодная валюта для инвестиций
В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом
Военно-транспортная авиация США начала завозить в страну детское питание
Вирусолог оценил возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия
Названы 13 неочевидных укрепляющих зубы продуктов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.