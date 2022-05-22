На Кубани пострадали семь человек от взрыва газового баллона в частном доме

Семь человек пострадали от взрыва газового баллона в частном доме Туапсе, идет проверка

На Кубани в результате взрыва газового баллона в частном доме пострадали семь человек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, хлопок произошел в Туапсе после того, как компания из восьми человек на территории частного домовладения, расположенного на улице Розы Люксембург, разжигала костер в 25-30 метрах от двух газовых баллонов. Семеро пострадавших получили ожоги.

Туапсинская межрайонная прокуратура инициировала проверку по данному факту.

20 мая три человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в подмосковном Ногинске. ЧП произошло в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома. Отмечается, что взрыв не повредил несущих конструкций здания.